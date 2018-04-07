Yasa dışı bahis iddiası - ADANA

- Yasa dışı bahis iddiası - Polis ekiplerinin zanlıların otomobilini araması - Araçta bulunan paralarADANA (AA) - Adana 'da yasa dışı bahis oynadıkları iddiasıyla 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki 01 NP 069 plakalı otomobilden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı.Araçtakilerin üzerilerinde ve otomobilde 39 bin 80 lira ele geçirildi. Ekipler, yasa dışı bahis oynadıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.ATM cihazından para çektiği tespit edilen zanlı da yakalandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.