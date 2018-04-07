Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yasa dışı bahis iddiası - ADANA

Yasa dışı bahis iddiası - ADANA

- Yasa dışı bahis iddiası - Polis ekiplerinin zanlıların otomobilini araması - Araçta bulunan paralarADANA (AA) - Adana 'da yasa dışı bahis oynadıkları iddiasıyla 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda park halindeki 01 NP 069 plakalı otomobilden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı.Araçtakilerin üzerilerinde ve otomobilde 39 bin 80 lira ele geçirildi. Ekipler, yasa dışı bahis oynadıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.ATM cihazından para çektiği tespit edilen zanlı da yakalandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bild Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı