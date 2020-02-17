Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yarıyıl tatiline giden öğrenciler köyde mahsur kaldı İzle

Yarıyıl tatiline giden öğrenciler köyde mahsur kaldı İzle

- Ekiplerin kar ve tipide zorlukla ilerlemesi

Mahsur Kaldı Sömestr Tatili Yarıyıl Tatili İmam Hatip Ortaokulu Kar Yağışı 

-- iş makinesinin çalışması
-- öğrencilerin servise binmesi
-- öğrencilerden detay
-- genel detaylar
-- vatandaşlardan Burhan Şen röp.
-- öğrencilerden Pınar Akpolat röp.
-- minibüsten detay

( MUŞ )- Kapanan yolların ekipler tarafından açılmasıyla öğrenciler eğitim öğretime 2 hafta gecikmeli başladı- 15 tatile gittikleri köylerinde mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti MUŞ

- Muş’ta sömestr tatili için köylerine giden öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarının ekipler tarafından yeni açılabilmesiyle eğitim öğretime 2 hafta gecikmeli başladı.
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yatılı eğitim gören ve yarıyıl tatili için köylerine giden öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 1 Şubat’tan bu yana 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun kar nedeniyle kapanması sonucu evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 öğrenci için seferber oldu. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı yolları açmak için gece gündüz mücadele eden ekipler, 17 günlük çalışmanın ardından köylere ulaşabildi. Ekiplerin köylere ulaşması ile servis araçlarına bindirilen öğrenciler, güvenli bir şekilde merkeze ulaştırıldı. “Ekiplerimiz gece gündüz çalıştılar ve yolumuz yeni açıldı” Öğrencileri servisle merkeze indirmeye çalışan köy sakinlerinden Burhan Şen, öğrencilerin yarıyıl tatili için Ekindüzü köyüne geldiklerini ve yolların kar yağışı nedeniyle kapandığını söyledi.

Öğrencilerin eğitimden geri kaldığını kaydeden Şen, “Ekiplerimiz gece gündüz çalıştılar ve yolumuz yeni açıldı. Biz çocukları köyden aldık Muş merkeze gidiyoruz. Çok sayıda öğrencimiz var” dedi.
“2 haftadır yollar kapalı ve biz eğitimden geri kaldık” Öğrencilerden Pınar Polat ise imam hatip ortaokulunda eğitim gördüğünü belirterek, “15 tatil için köye geldik. 2 haftadır yollar kapalı ve biz eğitimden geri kaldık. Yollarımız kaplı olduğu için sağ olsun ekipler gece gündüz çalışıyorlardı ve yolumuz yeni açıldı. Şu anda merkeze gidiyoruz. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum, sevinçliyim” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı