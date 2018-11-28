Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yarıya kadar denize gömülen otomobil ekipleri harekete geçirdi

Yarıya kadar denize gömülen otomobil ekipleri harekete geçirdi

Araçtan görüntü

Deniz Kıyısı A Haber Otobüs Durağı Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Erdem Mucır ile röportaj
-Aracın çekilmesi
-Detay

( KOCAELİ )- Suda aracı görerek şaşıran vatandaşlar:- "Arkadaş, aracın yüzdüğüne inanıyormuş herhalde" KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde denize düşmüş olarak bulunan otomobil, olay yerine gelen ekipler tarafından çekici yardımıyla kaldırıldı. Aracı terk edilmiş olarak bulan vatandaşlar, "Arkadaş, aracın yüzdüğüne inanıyormuş herhalde" dedi.
Olay, kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde İzmit Körfezi kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre deniz kıyısında bulunan otobüs durağına gelen sürücüler denize bir otomobilin düştüğünü fark etti. Bir kısmı denize saplanmış olan 41 ABD 582 plakalı otomobilin yanına gelen vatandaşlar, içerisine kimsenin olmadığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından plaka ilgisi üzerinden araç sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Araç sahibine ulaşamayan ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımı ile kaldırılarak otoparkına çekildi. "Arkadaş aracın yüzdüğüne inanıyormuş herhalde" Sabah durağa geldiğinde denize düşmüş olan aracı gördüğünü söyleyen Erdem Mucır, “Ben otobüs sürücüsüyüm. Sıralarımız için durağa geldiğimiz sırada aracın deniz içerisinde olduğunu gördük. İçerisinde birinin olduğunu düşünerek polis ekiplerine haber verdik. Sağ cam açıktı. Ondan sonra baktık kimse yok. Memurlara haber verdik. Arkadaş aracının yüzdüğüne inanıyormuş herhalde. Ama yüzemedi, sonuç itibari ile burada kaldı. Sürücüsü bırakıp kaçıp gitmiş herhalde” dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı