Yarışmacı Murat Özdemir gözaltına alındı - Ömür Gedik'in açıklaması - İSTANBUL
- Yarışmacı Murat Özdemir'in gözaltına alınması - Ömür Gedik'in gazetecilere açıklama yapmasıYarışmacı Murat Özdemir gözaltına alındı - Sosyal medya hesabında bir papağana işkence yaptığı görüntüyü yayımlayan Murat Özdemir, gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.