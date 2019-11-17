'Yarın Çok Genç Olacak' projesiyle Hakkarili öğrenciler geziye gönderildi Haberi

-Çocuklar valinin gelmesi

-Valinin çocuklarla ilgilenmesi

-Vali'nin kısa konuşması

-Valinin çocuklara araca kadar eşlik etmesi

-Duygulanan bazı annelerin vali tarafından teselli edilmesi



( HAKKARİ ) "Yarın Çok Genç Olacak" projesiyle Hakkarili öğrenciler geziye gönderildi HAKKARİ



- İçişleri Bakanlığının "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Hakkari’de ilk öğrenci grubu geziye gönderildi. Okulların bir haftalık ara tatile girmesi sonrası, İçişleri Bakanlığının özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki 9 ve 10. sınıf öğrencileri için başlattığı "Yarın Çok Genç Olacak" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda Hakkari il merkezi ve 4 ilçesindeki 42 öğrenci; Ankara, İstanbul ve Çanakkale illerini kapsayan bir haftalık geziye gönderildi. İlk defa il dışına çıkan ve ilk defa uçağa binecek olan öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, valilik önüne gelen öğrenci ve aileleriyle bir süre sohbet etti. Vali Akbıyık, “İçişleri Bakanlığı himayelerinde “Yarın Çok Genç Olacak” projesiyle gençlerin doğru ilgi alanlarına yönelerek kendini geliştiren, okuyan, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ülkesini tanıyan, vatan sevgisini yüreğinde taşıyan, bilim ve teknolojiyi kullanan gençler olarak yetişmesine destek vermek ve bilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen gezi 17-24 Kasım tarihlerinde arasında gerçekleştirecek. Hakkari il merkezi ve dört ilçesinden 42 öğrenci iki öğretmen ve bir okul müdürü geziye katılacaklardır. Buradaki çocuklarımız; Çanakkale, İstanbul ve Ankara illerini gezeceklerdir” dedi.

Vali Akbıyık, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra uğurladı. Çocukları ilk defa il dışına çıktığı için duygulanan bazı anneleri ise, Vali Akbıyık teselli etti.



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