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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yarın açılacak olan Halkalı-Gebze banliyö hattındaki test sürüşleri havadan görüntülendi İzle

Yarın açılacak olan Halkalı-Gebze banliyö hattındaki test sürüşleri havadan görüntülendi İzle

Test seferleri yapılırken görüntü

Banliyö Hattı Banliyö Tren Hattı Tren Rayları Uttu Trol 

-Genel ve detay görüntüler
-Havadan görüntü

( İSTANBUL )- Yarın açılacak olan Halkalı-Gebze banliyö hattının test seferleri aralıksız sürüyor- Halkalı-Gebze arası banliyö hattında gün boyu test seferleri yapılıyor İSTANBUL

- Açılışı yarın gerçekleştirilecek olan Halkalı-Gebze banliyö tren hattında gün boyu aralıksız olarak test seferleri yapılıyor. Trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ederken test sürüşleri de havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleşecek olan Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri aralıksız olarak devam ediyor. Trenler içinde yolcular varmış gibi belirlenen sefer sürelerinde istasyonlardan çıkarak her istasyonda duruyor. Seferler sırasında sinyalizasyon sistemlerinin son kontrolleri yapılıyor. İstasyonların içinde ise güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu görüldü.
Devam eden test sürüşleri ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırdı. Tren hattı boyunca bulunan yaya köprüleri de kullanılabiliyor. Bazı yaya köprülerinde bulunan engelli asansörleri ise henüz çalışmıyor. Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.
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