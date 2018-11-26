Yarım saat arayla aynı yerde iki kaza: 3 yaralı - KASTAMONU Haberi
- Kaza yerinden detay görüntü - Kaza yapan hafif ticari araç - Ambulans, polis ve jandarma araçları - Kaza yapan diğer otomobil - Araçların çıkartılmasından detay görüntü Kastamonu 'da trafik kazası: 3 yaralı - Yolun kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı, aynı yerde yarım saat sonra kontrolden çıkan otomobil ise kaza yapan araca çarparak durduKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da aynı yerde yarım saat arayla trafik kazası meydana geldi, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Korkmaz'ın kullandığı 05 KL 345 plakalı hafif ticari araç, Kurubenzinlik mevkisindeki kavşakta kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptı. Devrilen ağaç sayesinde araç, yaklaşık 25 metrelik şarampole devrilmekten kurtuldu.Kazada, Seydiler ilçesine bağlı Üyük köyü muhtarı olduğu öğrenilen sürücü Mustafa Korkmaz ile yanındaki oğlu Sefa Korkmaz ve komşusu Recep Aktaş yaralandı.Ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Aynı yerde ikinci kazaYaklaşık yarım saat sonra, Mustafa Karabaş idaresindeki 34 AZ 386 plakalı otomobil, aynı yerde kontrolden çıkarak kaza yapan hafif ticari araca çarptı.İkinci kazada yaralanan olmadı.Sis nedeniyle görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü bölgede trafik polisleri sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.