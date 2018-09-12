Yarım asırlık testiden su ikramı - SİİRT Haberi

- Siirt li marangoz Adem Kesici'nin vatandaşlara su ikramı yapması ve su testisini tanıtması - Vatandaşların su testisinden su içmesi - Siirt li marangoz Adem Kesici'nin konuşması - Vatandaşlarla röportajSİİRT (AA) - Siirt 'te marangoz Adem Kesici (54), babasının 50 yıl önce yaptığı testiden gelenlere su ikram ediyor.Daha önce her evde bulunan ancak teknolojik gelişmeler yaygınlaşmasıyla unutulmaya yüz tutan su testisini tanıtmak için iş yerinin önüne koyan kesici gelip geçenlere su ikram ediyor.Kesici, 50 yıl önce babasının ürettiği bu su testisini kullandığını belirterek, "Vatandaş gelip buradan su içiyor. Günde 5 kez su testisini vatandaşlar için dolduruyoruz. Yeni nesil bunun ne işe yaradığını maalesef bilmiyor. Bize bunun ne olduğunu soran gençlerimiz var. Biz de izah ediyoruz." dedi. Testi suyunu içen Cahit Arık da testiden içtiği suyun oldukça lezzetli olduğunu belirterek, "Dedelerimiz daha önce bağlarda, bahçelerde ve evlerde bunu kullanıyordu" diye konuştu. Zakir Alp, "Eskiden soğuk suyu soğuk olarak muhafaza edebilmenin en iyi yollarından bir tanesiydi. Önceden hemen hemen her yerde bulunurdu. Geçmişin bugüne taşınması çok güzel. Bu hizmeti verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.