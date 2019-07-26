Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yarım asırlık kuş yuvaları ilçenin sembolü oldu İzle

Yarım asırlık kuş yuvaları ilçenin sembolü oldu İzle

Caminin dışından görüntüler

Kuş Yuvası Yabancı Turist Bild Akkale 

-Kuş yuvalarından görüntüler
-Kuşlardan görüntüler
-Hasan Topal'ın görüşleri

( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde bulunan Çarşı Camii duvarına yaklaşık 50 yıl önce yapılan kuş yuvaları, her gün sayısız kuşun sığınağı oluyor. İlçenin sembolü haline gelen yuvalar, turistlerin de ilgisini çekiyor. Geyikli ilçesi ‘Eyvah Eyvah’ filmiyle olduğu kadar yaklaşık yarım asırlık kuş yuvaları ile de adından söz ettiriyor. 50 yıl önce ilçe sakinleri tarafından Çarşı Camii duvarına yapılan 4 dev kuş yuvası, her gün sayısız kuşa ev sahipliği yapıyor. İlçeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatini çeken yuvaların önünde vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor. Buna rağmen yuvaların çok yıprandığını ve bakıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Geyiklili esnaflar, bu konuda kimsenin bir girişimde bulunmamasından yakındı. “Burası sembol halinde” Geyikli’nin yerlilerinden olan ve uzun yıllardır da ilçede esnaflık yapan 56 yaşındaki Hasan Topal, kuş yuvalarının ilçenin sembolü haline geldiğini belirterek, “6-7 yaşımdan beri ben bu kuşları görmeye başladım. Kendimi bildim bileli kuşlar burada. 55 senedir eksilmediler, çoğaldılar. Bazıları kaçtıkları halde çoğalmaya devam ediyorlar. 50 seneden fazladır bu yuvaların mazisi. Çok güzel bir şey ama bakım yok. Bu yuvaları yeniden yapmaları gerekiyor. Yapılacaktı sözde ama alakadar olan yok. Burası sembol halinde. Gelen yerli-yabancı turist zaten hemen ona yöneliyor. Altına geçiyorlar, fotoğraf çekiyorlar, seviniyorlar. Çünkü burası sembol halinde” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Düzcede Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorDüzcede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı