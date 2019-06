Yarım asırdır süpürge yapıyor

-röportaj





( TOKAT -ÖZEL) - 78 yaşındaki Kemal İpekçi, söylediği türküler eşliğinde 50 yıldır evinin alt katında süpürge imalatı yapıyor TOKAT



- Tokat’ın Niksar ilçesinde teknolojiye rağmen süpürge yapımı devam ediyor. 50 yıldır el emeği ile süpürge imalatı yapan 78 yaşındaki Kemal İpekçi, hem türkü söylüyor hem de süpürge yapıyor. Niksar ilçesinde geleneksel el sanatlarından olan el yapımı süpürge imalatı 5 imalathanede sürüyor. Son yıllarda süpürge imalatında makineleşmeye gidilerek seri imalata başlansa da bazı zaanatkarlar el emeği ile yapıyor. İlçede yarım asırdır evinin alt katında süpürge imalatı yapan 78 yaşındaki Kemal İpekçi, ilçede süpürge yapımının çok eskilere dayanan bir zanaat olduğunu, 50 yıldır bu mesleği sürdürdüğü belirterek, “Çocukken öğrendiğim bu mesleği bu yaşıma kadar sürdürdüm, ekmeğimi 50 yıldır bu meslekten kazanıyorum. Rabbime çok şükür kimseye de muhtaç değiliz” dedi.

Süpürgeciliğe bir tanıdıklarının dükkanına oturmaya gittiklerinde baka baka öğrendiğini anlatan İpekçi, “Biz bu işi 50 senedir yapıyoruz. Bundan önce hayvan torbası dokuyorduk, onu bellemiştik. Niksar’da birçok zanaat meslek vardı, okula giderken çıraklığa gittik, heybe dokuduk, hayvanlara torba dokuduk, bir zaman onları belledik. Baktık o iş zor, şimdi at eşek hayvan kalmadı. Memlekette torbacılık öldüydü, ondan sonra bir tanıdığımızın dükkanları vardı, onların yanına oturmaya gidiyorduk derken baka baka bu işi öğrendik. Baktım bu iş iyi, zaten okuyamadık, belledik bu sanatı. O gün bugün halen bu işe devam ediyorum. Rabbime çok şükür geçinip gidiyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Yaptığımız süpürgeler de satılıyor, malı temiz yapınca müşterisi her zaman oluyor” dedi.

Süpürge yapımının göründüğü kadar kolay olmadığını belirten İpekçi, “Sonuçta bu el işi fabrika değil, bir adam sabahtan başlasa bir günde ortalama 20 adet süpürge yapar, başka yapamaz. Evvelden ben bir günde 30 tane çıkarıyordum günlük, o zamanlar yaş gençti. Sabah erkenden kalkıyordum, akşama kadar 30 tane süpürge yapıyordum ama şimdi yapamıyorum. Yaşımız erdi, en fazla 20 tane yapabiliyorum. Mesleğimiz teknolojiye yenik düşse de yine de çok şükür satışlarımız iyi. Çırak yetiştiremiyoruz, gençler süpürgeciliğe ilgi duymuyor" dedi.

“Birçok ilden süpürge siparişi alıyor” Yaptıkları süpürgeleri Sivas başta olmak üzere Amasya, Ordu ve Tokat gibi illerden gelenlere sattıklarını belirten Kemal İpekçi, “Yaptığımız mallar kaliteli olunca haliyle siparişler de çok fazla oluyor, her yerden mal isteyenler var. Niksar’ın pazarı olduğu gün özellikle çevre illerin ilçelerinden buraya gelenler oluyorlar, satın alıyorlar, sipariş veriyorlar. Sonuçta süpürge yapması kolay değil, kesmesi var, ayıklaması var, dikmesi var. Emeği çok olduğu için hemen yapılmıyor. Makine ile yapanlar var ama el işçiliğini hiçbir zaman tutmuyor. Yaz aylarında yaylaya göçüyoruz, orada da yine bu işi yapıyoruz. Kendi işimiz, ne kadar çalışırsak o kadar kazanıyoruz. Bazen yorulunca aman yeter bu kadar diyoruz çalışmıyoruz, kazma kürek işinde değiliz ya. Rabbime çok şükür bu şekilde evimizin geçimini sağlıyoruz. Elektrikli süpürgeler çıksa bile bizim süpürgelerimizin yeri ve kıymeti ayrıdır” dedi.

Eskiden bağlama da çaldığını belirten İpekçi, süpürge imalatı yaparken zaman zaman türküler de söylediğini, can sıkıntısından bu şekilde kurtulduğunu söyledi.



İpekçi, süpürge yapmanın kendisini mutlu ettiğini ve ömrünün yettiği kadar bu mesleği sürdüreceğini ifade etti.