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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yarım asırdır demire şekil veriyor - BİTLİS

Yarım asırdır demire şekil veriyor - BİTLİS

- Demirci dükkanından detaylar - Demirin ısıtılmasından detaylar - Demir dövümünden detaylar - Demirci Sabri Bakır'ın konuşması - Demir dövülmesiYarım asırdır demire şekil veriyor - Bitlis 'te 8 metrekarelik mekanında elinden çekiç ve balyozunu düşürmeyen 60 yaşındaki Bakır, yarım asırdır ocak başında demir dövüyor - Demirci ustası Bakır: - " Bitlis 'te 20 yıl önce 40 demirci vardı. Şimdi 3 kişi kaldık. Bu işi yapan başka kimse yok. O zamanlar bu sanat çok kıymetliydi. Çünkü teknoloji yoktu, her şey el emeğiydi. Şimdi çırak bulamıyoruz. "BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis 'te 3 yıl önce yılın ahisi seçilen 60 yaşındaki demirci ustası Sabri Bakır, 52 yıldır elinden düşürmediği çekiç ve balyozuyla demircilik mesleğini sürdürüyor. Bitlis 'te 8 yaşındayken başladığı demircilik mesleğini öğrenmek için sadece harçlık alarak 20 yıl boyunca çırak ve kalfa olarak çalışan Bakır, 32 yıldır da 8 metrekarelik mekanda demire şekil veriyor.Şerefiye Camisi yanındaki iş yerinde gelişen teknolojiye rağmen mesleğini sürdüren Bakır'ın bütün günü yankılanan çekiç sesleri arasında geçiyor. - "Artık çırak bulamıyoruz."Bakır, AA muhabirine, 8 yaşındayken babasının kendisini bir demirci ustasının yanına çırak olarak yerleştirdiğini anlattı.Çıraklık ve kalfalığı yaklaşık 20 yıl sürdürdüğünü belirten Bakır, kendisine ait iş yerinde de 32 yıldır çalıştığını söyledi.

" Bitlis 'te 20 yıl önce 40 demirci vardı. Şimdi 3 kişi kaldık. Bu işi yapan başka kimse yok. O zamanlar bu sanat çok kıymetliydi. Çünkü teknoloji yoktu, her şey el emeğiydi. Şimdi ise artık çırak bulamıyoruz." diyen Bakır, şunları ifade etti:"Kimse artık çalışmak istemiyor. Yaşım ilerlediği için artık çalışmakta zorlanıyorum. Önceden 10 yıl çalışırdık, para dahi vermezlerdi. Ustalarımız sadece ufak bir harçlık verirdi. Bu sürede sadece sanatı öğreniyorduk. Şimdi maaş vermemize rağmen eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz."Demircilik mesleğinin yeni nesillere öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Bakır, "Sanatkar yetişmiyor. Bu meslekte sadece 3 kişi kaldık. Bizde bırakırsak bu işi yapacak kimse yok. Yeni sanatkarların yetişmesini ve devletimizin bu sanatkarlara sahip çıkmasını istiyoruz. Bu mesleği en uzun sürdüren benim. 3 yıl önce de yılın ahisi seçildim."

Demircili Demircilik Teknoloji Muhabir Irak 

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