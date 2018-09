Yarım asır sonra, köye dönüş İzle

-Satın aldıkları arazide hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar

- Tunceli’de köylerinden yarım asır önce göç edip, Avrupa, ABD ve İstanbul'da yaşamaya başlayan 57 kişi kurdukları dernekler bir araya gelerek geri dönmek için ilk adımı attı. Ayrıldıkları köyün yakınlarında modern bir köy kurmak için arazi satın alan 57 kişiye ev yapmaları için tapuları verildi.

Pülümür İlçesi’ne bağlı Kayırlar ve Sarıbudak Köyleri’nden çeşitli nedenlerle yıllar önce göç eden vatandaşların bir bölümü Avrupa ve Amerika gibi ülkelere giderken bir bölümü de Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere farklı kentlerde yaşamaya başladı.

Bir süre sonra kurulan Pülümür Kayırlar ve Sarıbudak Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Kalkındırma Derneği vasıtasıyla bir araya gelen her iki köy sakinleri, memleketlerine dönmeye karar verdi. Köylerinin ilçeye uzak oluşu, altyapı ve ulaşım sorunlarının çok külfetli olacağını düşünen vatandaşlar, kaymakamlık ve belediyenin de desteğiyle Pülümür ilçe merkezine yakın bir yerde 60 dönümlük arazi satın alarak parselasyon işlemlerini tamamladı. İşlemin ardından tapularını da alan 57 kişi ev yapmayı planladıkların araziye giderek incelemede bulundu. "Modern bir köy kurmak istiyoruz" Yıllar sonra memleketlerine geri dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dernek Başkanı Ali Rıza Belek, “Yaklaşık 40 yıl önce doğduğumuz topraklardan çeşitli nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kaldık. Ama gönlümüz hep doğduğumuz yerlerdeydi. Hep buranın özlemini çekiyorduk. Köylülerimizle bir araya geldik ve artık yeter dedik. Madem ki eski köylerimizde bir ev kurma, tekrar eski haline getirme olanağımız yok o halde köyümüze en yakın yerde, Pülümür ilçemizin yakınında bir köy kuralım dedik. Burada 60 dönümlük bir arazi aldık. Toplamda 61 adet 600 metrekare civarında parselasyon çalışması yaptık. 57 köylümüze tapularını gururla, neşeyle dağıttık. Biz artık buraya yerleşmek istiyoruz. Bu topraklarda yaşamak istiyoruz. En geç bir, bir buçuk yıl içinde aldığımız arsalarda inşaat yaparak modern bir köy kurmak istiyoruz” dedi.

Mutluluklarını dile getirdiler İstanbul’da yaşayan Selvi Akdeniz ise,"Burada arsa satın aldık çok mutluyuz. Bundan sonra Bodrum, Fethiye, Akdeniz’e değil memleketimize gelmek istiyoruz”ifadelerini kullandı. New York’ta yaşayan Doğuş Şahin de köy derneği sayesinde arsa satın alarak ev yapmayı planlayanlar arasında yer alıyor.Şahin, “Geçmişimiz bizim için çok önemli. Buraya gelmeden önce köklerim yok gibiydi. Ancak şimdi çok mutluyum”diyerek duygularını aktardı. Köyünden 1951 yılında göç ettiğini ifade eden İstanbul Bağdat Caddesi’nde restoran işletmeciliği yapan Mustafa Gül'de,"İstanbul’da çalıştım. Almanya’ya gidip döndüm. Bağdat Caddesi’nde restoran çalıştırıyorum. Buraya dönmek istiyorum. İnşallah burada mutlu olacağız” diye konuştu.

"Artan bir nüfus konuşuyor olacağız" Pülümür İlçesi’nin 1980’li yıllarda 28 bin civarında nüfusu olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Ancak sonrasında her geçen gün azalan bir nüfusla karşı karşıya kaldık. 2017 yılı nüfus sayımında ilçemizin köylerle beraber nüfusu 3 bin 65. Bu proje bizi umutlandırdı. Umut ediyorum ki bundan sonra tersine evrilen bir nüfusla karşılaşacağız. Artan bir nüfusu konuşuyor olacağız. Bu proje diğer derneklerimize, köylerimize örnek olur diye umuyorum”şeklinde konuştu.

Kaymakam Fidan;" Sizin önünüzü açacağız” Köylülerin tapu dağıtım törenine katılan Pülümür Kaymakamı Ömer Faruk Fidan ise, “Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu bizim vazifemiz. Biz görevimizi yapacağız sizin önünüzü açacağız. Siz de köyünüzde, memleketinizde bir hane yapacaksınız. Çocukluğunuzun, gençliğinizin, hatıralarınızın olduğu bu topraklarda yaşama fırsatınız olacak. Pülümür’ün canlılığı da artacak geri dönüşler başlayacak”diye ifade etti.

