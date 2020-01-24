Yarı yıl tatili, kayak merkezini haftaiçi de doldurdu İzle

-Kayak yapanlardan detay

-Telesiyeje binen, kayak ve snowboard yapanlardan detay

-Kızağa binen çocuklardan detay

-Kayakseverlerden röp.

-Genel ve detay



( ELAZIĞ -DRONE)- Elazığ'da bulunan göl manzaralı kayak merkezi, sömestr tatili nedeniyle hafta içi de yoğun ilgi görmeye başladı ELAZIĞ



- Elazığ’da göl manzarasıyla dikkat çeken ve ayrı bir güzellik sunan Hazar Baba Kayak Merkezi, sömestr tatili nedeniyle hafta içi de yoğun olarak ilgi görmeye başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazarbaba Kayak Merkezi, okulların yarı yıl tatili nedeniyle haftanın her günü yoğun ilgi görmeye başladı.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, Sivrice ilçesinin 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba dağından ismini alan kayak merkezine akın etti. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Mardin ve Batman başta olmak üzere birçok ilden gelen ziyaretçiler, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’nün manzarasında kayak yapmanın tadını çıkardı. Hafta içi olmasına rağmen büyük ilgi gören kayak merkezinde telesiyeje binen, kayak ve snowboard yapanlar, güneşli havanın da tadını çıkartıyor. Çocuklar ise kızağa binerek eğlenceli vakit geçiriyor.“Hafta içi olmasına rağmen yoğunluk var”Malatya’dan gelen yakınlarıyla kayak merkezine giden Mehmet Genç, “Hafta içi olmasına rağmen yoğunluk var hatta kızak için bir saat gibi bir sıra bekledik. Kayakta problem yok ama kızakta bayağı bir sıra bekledik. İçerisi de çok yoğun. Sıcak ve güzel bir ortam oluyor ama oturacak yer bulamıyoruz. Hafta içi olmasına rağmen böyleyse hafta sonunu düşünemiyorum. Burası çok güzel herkese tavsiye ederim” dedi.

İlk kez geldiğini ve kayak merkezini beğendiğini dile getiren Nurhan Demir ise “Ortam çok güzel ve gayet memnunuz. İlk kez geldim yine gelmek isterim. Buranın pisti de süper, kaymaya doyamıyorum” ifadelerini kullandı.Sömestr tatilinde kayak merkezine gelerek güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklardan Eren Karabulut, “Lise öğrencisiyim, Malatya’dan geldik. Sömestr tatilinde anneannem biz torunlarını kayak merkezine getirdi, çok mutlu olduk. Burada kayak yaptık, kızakla kaydık. Göl manzarası da güzeldi. Fotoğraf çekildik çok da memnun kaldık” diye konuştu.

11 yaşındaki Mustafa Enes Küçük de "İlk kez kayak merkezine geldim ama çok güzel bir yer. Tatil, gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Kızakla kayıyor, arkadaşlarımızla oynuyoruz. Tatilimiz de çok güzel geçiyor. Çok kalabalık içeride oturacak yer yok” şeklinde konuştu.





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