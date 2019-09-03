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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA

Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA

- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit önderliğindeki heyetin Arslanlı Yol'dan yürümesi - Yargıtay Başkanı Cirit'in mozaleye çelenk bırakması - Saygı duruşu - Heyetin Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirmesi - Yargıtay Başkanı Cirit'in Anıtkabir özel defterine yazığı mesajı okuması ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki Yargıtay üyelerinden oluşan heyet, adli yıl açılışı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Adli Yıl Açılışı Hatıra Fotoğrafı Irak 

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