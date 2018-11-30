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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasında; Alparsl Ergenekon Davası'nda savcı mütalaasında; Alparslan Aslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bomb Haberi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasında; Alparsl Ergenekon Davası'nda savcı mütalaasında; Alparslan Aslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bomb Haberi

Fotoğraf

Bombalı Saldırı Savcı Mütalaası Saldırı 

-ARŞİV
-Alparslan Arslan görüntüsü
-Osman Yıldırım görüntüsü

( İSTANBUL ) Ergenekon Davası'nda savcı mütalaasında; Alparslan Aslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi. 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.
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