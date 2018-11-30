Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasında; Alparsl Ergenekon Davası'nda savcı mütalaasında; Alparslan Aslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bomb Haberi

-ARŞİV

-Alparslan Arslan görüntüsü

-Osman Yıldırım görüntüsü



( İSTANBUL ) Ergenekon Davası'nda savcı mütalaasında; Alparslan Aslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi. 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.

