Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasında; Alparsl Ergenekon Davası'nda savcı mütalaasında; Alparslan Aslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bomb Haberi
-ARŞİV -Alparslan Arslan görüntüsü -Osman Yıldırım görüntüsü
( İSTANBUL ) Ergenekon Davası'nda savcı mütalaasında; Alparslan Aslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet Gazetesi'ne bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi. 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etti.