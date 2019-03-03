Yargıtay: 'Güvenlik kamerası komşunun evini göremez' İzle

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-Güvenlik kamerası detaylı



( HATAY - ÖZEL) Yargıtay: "Güvenlik kamerası komşunun evini göremez"- Güvenlik kamerası komşunun camını görmeyecek- Özel hayatın gizliliğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme, komşunun evinin penceresi ve avlusunu gören güvenlik kamerasının kaldırılmasına hükmetti HATAY



- Yargıtay, hırsızlık ve türlü olumsuzluklara karşı takılan güvenlik kameralarına yönelik emsal nitelikte bir karara imza attı. Özel hayatın gizliliğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme, komşunun evinin penceresi ve avlusunu gören güvenlik kamerasının kaldırılmasına hükmetti. Samandağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat eden bir vatandaş, komşusunun dairesine taktırdığı güvenlik kamerasının açısının kendi evinin penceresi ve avlusunu görüntülediğini öne sürdü. Davacı vatandaş, üst katta oturan davalının evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğunu söyledi.



Kameraların kendi evinin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığını, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek kameraların kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı komşu ise kameraları güvenlik için taktırdığını, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne ve müdahalenin önlenmesine, bilirkişi raporunda yerleri belirtilen 2, 3, 4, 5 numaralı kameraların sökülmesine karar verdi. Hükmü, davalı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, mahkeme kararında yasaya aykırılık görülmediğine, kararın onanmasına hükmetti. Kararla birlikte, güvenlik amacıyla takılan kameraların açılarının komşunun evini görmeyecek şekilde takılacak. (MBY-

