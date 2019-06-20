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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yargıtay Birinci Başkanı Cirit: “Hukukun ülkede eşit şekilde uygulanması en önemli amacımızdır” - ANKARA Haberi

Yargıtay Birinci Başkanı Cirit: “Hukukun ülkede eşit şekilde uygulanması en önemli amacımızdır” - ANKARA Haberi

- Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşması - Yargıtay Birinci Başkanı CİRİT: - “Hukukun ülkede eşit şekilde uygulanması en önemli amacımızdır”ANKARA (AA) - Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.

Açılış Töreni 

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