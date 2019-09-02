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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yargıtay Başkanı Cirit: 'Yargının, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilkesidir' - ANKARA

Yargıtay Başkanı Cirit: 'Yargının, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilkesidir' - ANKARA

Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilkesidir" - ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüye gelmesi - Yargıtay Başkanı Cirit'in kürsüdeki konuşmasıANKARA - 2019 - 2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit törende konuştu.
(1)Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir."

Hukuk Devleti 

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