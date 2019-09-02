Yargıtay Başkanı Cirit: 'Yargının, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilkesidir' - ANKARA
Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması hukuk devletinin değişmez ilkesidir" - ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüye gelmesi - Yargıtay Başkanı Cirit'in kürsüdeki konuşmasıANKARA - 2019 - 2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit törende konuştu. (1)Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım