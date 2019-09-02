Yargıtay Başkanı Cirit: 'Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak' - ANKARA
Yargıtay Başkanı Cirit: "Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak" - ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in kürsüdeki konuşmasıANKARA - 2019 - 2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit törende konuştu. (2)Cirit: "Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak."Yargıtay Başkanı Cirit: "Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir."
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