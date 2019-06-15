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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yargıtay Başkanı Cirit ve heyetinin Bitlis ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit ve heyetinin Bitlis ziyareti

Görüntü Sıralaması

Kadılar Hatıra Fotoğrafı Mezar Taşı Akkale Tarihi Mekan 

-Heyetin tatvan sahilini gezmesi
-Yargıtay başkanı ve heyetinin ahlata geçmesi
-Müze ziyareti
-Selçuklu mezarlığı ziyareti
-Konuşması

( BİTLİS )- Yargıtay Başkanı Cirit:- “Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var, ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var”- "Bugüne kadar adaletle devletimizi yücelttik. Büyük devletimizi 16 devletle değil, 300‘e yakın beyliklerle kurduk" BİTLİS

- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberinde yaklaşık 150 kişilik bir heyetle birlikte Bitlis ve ilçelerine gezi programı düzenlediler. 1986 yılında Ahlat ilçesinde görev yapan Yargıtay Başkanı Cirit, “Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var” dedi.
Ziyarete Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ile Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet eşleri ile birlikte Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi mekanları gezdi. Sabah saatlerinde Van’dan karayolu ile Tatvan ilçesine gelen heyet Tatvan Adliyesine ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra sahil parkına geçerek iskelede hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonra Ahlat ilçesine geçen Yargıtay heyeti burada Ahlat Karşılama Merkezi ve Müzesini ziyaret ettiler. Burada müze müdürü tarafından bilgilendirilen heyet Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan tarafından karşılanan heyete çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Osmanlı İmparatorluğunun adaletle yükseldiğini, o dönemde kadılara da büyük önem verdiklerini belirterek, "Yargıtay başkanı olarak burada kadılara verilen değerden dolayı kıvanç duyuyoruz. Bugüne kadar adaletle devletimizi yücelttik. Büyük devletimizi 16 devletle değil, 300‘e yakın beyliklerle kurduk. Tarihe baktığımızda 16 devlet arasında yok. Hepsinin temel ideali ve şiarı adaletle olmuştur. Onun için uzun bir zaman yayılmışlar. Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var. Onun buradaki sadece bir mezar taşı değil, şuradaki sanata bakın, tarihimizin ne olduğunu, bizim büyük bir millet olduğumuzu buradaki meydan mezarlığı göstermektedir. Ne mutlu onların torunlarıyız. Bu milletin fertleriyiz” dedi.
Prof. Dr. Recai Karahan ise, “Biz buraya gelen misafirlerimize hep şunu söylüyoruz. Eğer siz Ahlat’ı anlayamıyorsanız, Çanakkale’yi anlayamazsınız. Çanakkale’yi anlamak için Ahlat’tan giriş yapmanız lazım” dedi.
Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığını gezen heyet Bayındır Kümbeti önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Adilcevaz ilçesinde de kısa süre kalan heyet daha sonra karayoluyla Van’a hareket etti.
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