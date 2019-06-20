Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yargıtay Başkanı Cirit: '5 milyon kararımız rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde kamuoyunun önündedir' - ANKARA İzle

Yargıtay Başkanı Cirit: '5 milyon kararımız rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde kamuoyunun önündedir' - ANKARA İzle

Yargıtay Başkanı Cirit: "5 milyon kararımız rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde kamuoyunun önündedir" - ANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in konuşmasıANKARA - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış töreninde konuştu.

Açılış Töreni Lyon Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı