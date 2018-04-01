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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Yardıma muhtaç aileler için terzi dükkanı açtı Haberi

Yardıma muhtaç aileler için terzi dükkanı açtı Haberi

Havva Kosanoğlu Röp.

Kadın Girişimci Kayınvalide Valid Lazca 

-Detaylar

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde yaşayan Havva Kosanoğlu köylünün ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için kendi çabaları ile terzi dükkanı açtı. İlçenin Dikkaya köyünde yaşayan 60 yaşında, dört çocuk annesi olan Havva Kosanoğlu, Eşi vefat ettiği için evinin geçimini sağlamak, 80 yaşındaki kayınvalidesinin bakımını yapabilmek için ve köydeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için çocukluğundan beri hayal ettiği terzi dükkânını açtı. Nana ismini verdiği terzi dükkanı için konuşan Kosanoğlu “ NANA lazca da anne demektir. Bir annenin çocuklarına nasıl özverili ve yardımcı oluyorsa ben de köydeki ihtiyaç sahiplerine karşı bir anne gibi destek olmaya çalışıyorum. Boş vakitlerimde ihtiyaç sahipleri için çalışıp onlara destek oluyorum” dedi Ekonomik zorluklar içinde hayali olan terzi dükkanını açtığını belirten Kosanoğlu, ayakta durmakta yaşadığı zorlukları dile getirirken, bu tür kadın girişimcilere destek verilmesini gerektiğini dile getirdi.
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