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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yardım uçağı Erzurum Havalimanı'nda 7 yıldır yardım bekliyor

Yardım uçağı Erzurum Havalimanı'nda 7 yıldır yardım bekliyor

- Erzurum Havalimanından görüntü

Depremzede Yardım Uçağı Deprem Yardım Malzemesi Çağa 

-- Havada uçak detayı
-- Aprondan görüntü
-- 7 yıldır bekleyen uçağın görüntüsü ve fotoğraf görüntüsü
-- Uçaktan arşiv görüntüler

( ERZURUM ) - Erzurum Havalimanında müzelik uçak- Yardım uçağı 7 yıldır yardım bekliyor ERZURUM

- Van'daki depremde depremzedelere yardım malzemesi getiren Kırgız yardım uçağının çarpması sonucu kokpit kısmı hasar gören Gürcü uçağı, yaklaşık 7 yıldır Erzurum Havalimanı'nda onarılmayı bekliyor. Van'da meydana gelen depremin ardından yardım malzemesi getiren Gürcistan'a ait uçağa havalimanındayken 31 Ekimde 2011 tarihinde Kırgızistan'dan gelen yardım uçağı çarpmış, kazada kokpit kısmı ağır hasar görmüştü. O günden beri Erzurum Havalimanı'nda bekletilen uçağın onarımı Gürcü yetkililerce yapılmadı. Yetkililer, kazanın ardından vakit kaybedilmeden gerekli kaza tutanakları tutularak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne gönderildiğini, ancak geçen süre içerisinde bir gelişme olmadığını belirttiler. “Uçak 7 yıl 29 gündür havalimanında bekliyor” Yardım amaçlı gelmesi dolayısıyla konma ve konaklama ücreti alınmayan uçak, halen ilgili firma ve Gürcülerce alınmayı bekliyor. Uçak, Erzurum Havalimanı'na deprem sonrası yardım amaçlı gelmiş olmasaydı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ücret tarifesi gereği işletmecisine uçağın ağırlığı dikkate alınarak ton başına günlük 2,5 avro konaklama ücreti fatura edilecekti. "Ilyushing Il-76TD" tipi uçağının yaklaşık 170 tonluk olduğu göz önüne alındığında uçağın günlük konaklama ücreti 425 avroya, yıllık ise 155 bin 125 avroya karşılık gelecekti. Uçağın, 7 yıl 29 gündür havalimanında konakladığı dikkate alındığında işletmecisine konaklama maliyeti 1 milyon 98 bin 200 avro karşılığı olan yaklaşık 6 milyon 490 bin lira ödeyecekti. (AA-AA)
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