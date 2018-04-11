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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yardım kutusunu çalan hırsız kamerada

Yardım kutusunu çalan hırsız kamerada

Zanlının emniyetten çıkarılması

Güvenlik Kamerası Sosyal Paylaşım Sitesi Harekete Geç Sosyal Paylaşım Yardım Kutusu 

-Araca bindirilmesi
-emniyet detay
-Sadaka kutusunu alma görüntüsü
-Zanlının camilerden çıkma görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da camilerde yardım toplama amacıyla konulan kutulardan para çalan hırsız yakalandı. Hırsızın güzel giyimli olması dikkat çekti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki 5 caminin yardım toplama amacıyla konulan sadaka kutularının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Cami imamlarından olayın saatini alıp, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şüphelinin 3 yıl önce yine aynı yöntemle kentteki çeşitli yurtlardan yardım kutusu çalan 30 yaşındaki A.O.’nun olduğunu belirledi. Sabit bir adresi olmadığı için bir türlü izine rastlanılmayan A.O.’nun polisler sosyal paylaşım sitesini aktif olarak kullandığını tespit etti. Bir süre bu site üzerinden şüphelinin izini takip eden ekipler, sonunda bir bayan ismiyle A.O. ile iletişime geçti. Buluşma yerinde yapılan baskınla A.O. gözaltın alındı. Şüphelinin, Hurma’da 2, Fener’de 2,Memurevleri Mahallesi’nde 1 caminin sadaka kutusundan para çaldığı belirlendi. A.O.’nun camiden hırsızlık yaparken kameralara yansıyan görüntülerinde dikkat çekmemek için şık ve düzgün kıyafetler giydiği görüldü.
(İA-
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