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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yardım kampanyasıyla göçmenlerin yardımına koştular - KARS

Yardım kampanyasıyla göçmenlerin yardımına koştular - KARS

- Yardımların göçmenlere ulaştırılması - Detay - Öğrencilerden Berkan Dolapçı'nın konuşması - Ömercan Arı'nın konuşması Yardım kampanyasıyla göçmenlerin yardımına koştular - Kars 'ta, lisede öğrenim gören bazı öğrenciler, ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçıp Türkiye'ye gelen ve çoğunluğunu Afganistan uyruklu göçmenlere yardım topluyor - Kampanyayı başlatan öğrencilerden Arı: - "Sessiz kalmadık yardım başlattık, kampanyayı gören vatandaşlar bize çok destek oldu"KARS (AA) - Kars 'ta lisede öğrenim gören bazı öğrenciler, göçmenler için sosyal medyada başlattığı yardım kampanyasıyla bir çok kişiye destek oldu.Hasan Harakani Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 17 yaşındaki Ömercan Arı ile Orhangazi Temel Lisesi'nde okuyan Berkan Dolapçı, ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçıp Türkiye'ye gelen ve çoğunluğunu Afganistan uyruklu göçmenler için sosyal medya üzerinden destek kampanyası başlattı.Öğrenciler, toplanan yardımları kentteki eski Süt Fabrikası lojmanlarında yaşamlarını sürdüren göçmenlere dağıttı.
Yiyecek ve giysiden oluşan yardımları alan göçmenler, destek olanlara teşekkür etti.Dolapçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğraf çekmek amacıyla gittiği lojman bölgesinde gördükleri çocuklara yardım yapmak amacıyla kampanyayı başlattıklarını ifade ederek, "Buradakiler savaştan kaçmışlar, burada onlara yardım yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Öğrencilerden Ömercan Arı, çocukların üşüdüğünü gördükten sonra kampanyayı başlattıklarını ve bir çok kişinin de destek verdiğini söyledi.

Zaman zaman gelen yardımları toplayıp göçmenlere getirdiklerini anlatan Arı, "Sessiz kalmadık yardım kampanyası başlattık. Kampanyayı gören vatandaşlar bize çok destek oldu. Toplanan yardımları arkadaşlarla buraya getirip dağıttık. Savaştan kaçıp buraya gelenleri görünce duyarsız kalamadık. Bir çok kesimden gelen yardımları ihtiyaç sahibi olanlara dağıttık." diye konuştu.

Sosyal Medya Yardım Kampanyası Gesi Öğrenciler 

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