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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti

Yardım için gittiği evde hayatını kaybetti

olay yeri polis ekip çalışmaları

( MALATYA ) - MALATYA

Polis Hastane Cenaze Polis Merkezi 


- Malatya'da yardım amaçlı gittiği evde fenalaşan şahıs hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden iddiaya göre bakıma muhtaç bir aileyi beraberindeki bir kaç arkadaşı ile ziyarete giden Mehmet Aladağ (68) evde aniden fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Aladağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Aladağ'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Savcılığın talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatılırken şahsın beraberindeki arkadaşları ile birlikte yardım amaçlı gittiği ev sakinleri ifadeleri kalınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. MALATYA

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