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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Yardım görevlisinin çağrısı yüreklere dokundu - 'Yorganınızı kaldırın ve pencereler açıkken uyuyun' Haberi

- Yardım görevlisinin çağrısı yüreklere dokundu - 'Yorganınızı kaldırın ve pencereler açıkken uyuyun' Haberi

görevlinin açıklamaları

Rejim Saldırı 

-çadırdan görüntüler

( İDLİB ) - Yardım görevlisinin çağrısı yüreklere dokundu- "Yorganınızı kaldırın ve pencereler açıkken uyuyun" İDLİB

- Suriye’de Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılar nedeniyle siviller kaçmaya devam ediyor. Suriye'de Beşar Esad’ın saldırılarının yanı sıra selden de korunmaya çalışan sivillerin çilesi sürüyor. Kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışan sivillerin kaldığı bir çadırı ziyaret eden yardım görevlisinin çağrısı yüreklere dokundu. Yardım görevlisi, "Burası çadırlardan bir tanesi yaklaşık 60 tane çadır var, perişan bir durumdayız. Şu anda yağmur yağıyor ve çok soğuk. Bunu izleyenlerden benim ricam şu; tepkilerimiz ancak sözlerimizde kalıyor benim gördüğüm. Bu acıları, çileleri paylaştığım insanların çoğunun söylediği şey ‘ben ne yapabilirim’. Lütfen bu akşam pencerenizi, bütün camlarınız açın ve yorganınızı kaldırın, çok ince bir elbiseyle uyuyun. Yarım saat bu insanların çilesini böyle hissedin. Gerçekten dayanılabilecek gibi değil. Bu insanlar 10- 15 gündür burada ama büyük bir ihtimalle 6 ay belki de 1 sene bu çileye, yaşayacaklar” ifadelerini kullandı. Çadırın içerisinden görüntülerin paylaşıldığı videoda çocukların durumunun perişan olduğunu ve bir ısıtma aracının bile olmadığını gösteriyor.
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