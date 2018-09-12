Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
''Yarasalar'' lâkaplı hırsızlık çetesi önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı

''Yarasalar'' lâkaplı hırsızlık çetesi önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı

- Hırsızların güvenlik kamera görüntüsü

Güvenlik Kamerası Çalıntı Otomobil Hırsızlık Çetesi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-- Hırsızların emniyetten çıkarılış görüntüleri
-- Baskında ele geçirilen hırsızlık malzemeleri

( BURSA )- Bursa'da çalıntı otomobil ile çok sayıda iş yerini soyan ve kendilerine ''Yarasalar'' lakabını takan hırsızlık çetesi yakalandı- Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı BURSA

- Bursa'da, çaldıkları otomobille sadece geceleri hırsızlık yapan '' Yarasalar'' lâkaplı çete yakayı ele verdi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Son bir ayda Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde çaldıkları otomobillerle dükkan ve evlere giren hırsızlar, kendilerine ''Yarasalar'' lâkabını taktı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını dikkate almadan soğukkanlı bir şekilde girdikleri ikamet ve iş yerlerinden malzemeleri çalıp, gene aynı şekilde ellerini kollarını sallayarak çalıntı otomobillerle kaçan şüphelilerin bu halleri Bursa polisini harekete geçirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurarak şüphelilerin peşine düştü. Yaklaşık 645 güvenlik kamerası incelenerek şüphelilerin saklandıkları yerler tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakti düzenledikleri operasyonla şüphelilerin bulunduğu ikametlere baskın yaptı. Şüphelilerden ikisi de polisi fark edip otomobilleriyle kaçmaya çalıştı, ancak kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet bilgisayar, bir televizyon ve5 kol saati ele geçirildi. Dükkanlara ve ikametlere girmek için kullandıkları iki adet hilti ve matkapla birlikte çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler Berat G., Yunus A., Aktan T., Ferhat K. ve Ali T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalıntı malzemeler Hırsızlık Büro ekipleri tarafından sahiplerine teslime edildi. (HG-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı