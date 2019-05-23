Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi - KAYSERİ Video

Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi - KAYSERİ Video

- Yarasa komando" olarak nitelendirilen askerlerin yerdeki hazırlıklarından detaylar - 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin alana gelişi ve askerlere seslenişi - Komandoların uçak içerisinden görüntüleri - Komandoların atlayışından detaylarYarasa komandolar' hünerlerini sergiledi - Kayseri 'deki 1. Komando Tugay Komutanlığının "Erciyes - 2019 Tatbikatı" başladıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen "Erciyes - 2019 Tatbikatı" gece etabıyla başladı.
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında "Yarasa komando" olarak nitelendirilen 2'si Azerbaycan, 2'si Pakistan ve biri Gürcistanlı olmak üzere 12 kişilik komando timi, CN - 235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına paraşütle iniş yaptı.Komando timi, bugün gerçekleştirilecek temsili operasyon öncesinde sahanın güvenliğini sağladı.Öte yandan, 4. Kolodu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan, İtalya, Romanya ve Katar'dan gelen 7 ülkenin askeri temsilcileri tatbikata katılarak icra edilen operasyon hakkında bilgi aldı.

General Komando Tatbikat İtalya Orgeneral 

İlgili Foto Galeriler
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı