Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaramazlığın bu kadarı

Yaramazlığın bu kadarı

İtfaiye ekiplerinin çalışması

İlkokul Öğrencisi İpekyolu Matara 

-Çocuğun parmağını kapaktan çıkarmaları
-Çocuğun ağlaması
-Etrafındakilerin teselli etmesi

( VAN )- Parmağı su matarası kapağına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde ilkokul öğrencisi, parmağını sıkıştırdığı su matarasının kapağından itfaiye ekipleri çıkardı. Van merkez İpekyolu ilçesindeki bir ilkokulda okuyan öğrenci, parmağını su matarasının kapağına sıkıştırdı. Öğretmen ve idareciler tarafından parmağı sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede okula giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.
İlgili Foto Galeriler
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı