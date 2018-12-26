Yaramazlığın bu kadarı

-Çocuğun parmağını kapaktan çıkarmaları

-Çocuğun ağlaması

-Etrafındakilerin teselli etmesi



( VAN )- Parmağı su matarası kapağına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde ilkokul öğrencisi, parmağını sıkıştırdığı su matarasının kapağından itfaiye ekipleri çıkardı. Van merkez İpekyolu ilçesindeki bir ilkokulda okuyan öğrenci, parmağını su matarasının kapağına sıkıştırdı. Öğretmen ve idareciler tarafından parmağı sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede okula giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

