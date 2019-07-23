Yaramaz minik kedi iş yerinde mahsur kaldı İzle

-Kedin tezgahta gezmesi

-Kedinin detay görüntüsü



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da beyaz eşya satışı yapan bir iş yerine giren ve kimsenin fark etmediği kedi iş yeri kapanınca içeride mahsur kaldı. Atatürk Bulvarı üzerinde beyaz eşya ve ev aletleri satışı yapan iş yerine gündüz açık iken giren yavru kedi iş yerinde bir köşeye gizlendi. Kimsenin fark etmediği yavru kedi çalışanların iş yerini kapatınca içeride kaldı. Yaramaz kedi iş yeri kapanınca iş yerinin vitrininde kendini gösterdi. Yaramaz yavru kedi dışarı çıkmak istese de kapı kilitli olduğu için bunu başaramadı. İş yerindeki tezgahların üzerine çıkan ve ‘beni buradan çıkartın’ dercesine ses çıkartan yavru kediyi gören vatandaşların dikkatini çekti. Yavru kedinin sabaha kadar iş yerinde kaldığı ve sabah iş yeri açıldığında dışarı çıkarak uzaklaştığı öğrenildi.

