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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaramaz kedi itfaiye erlerine dakikalarca uğraştırdı

Yaramaz kedi itfaiye erlerine dakikalarca uğraştırdı

Vatandaşlardan görüntü

Bild 

-İtfaiye erlerinden görüntü
-Jant arasına sıkışan kediden görüntü
-Otomobilden görüntü
-Lastiğin çıkarılması
-Kediden görüntü
-Fuat Kerem isimli çocuğun olayı anlatması ve röp
-Motor kısmına giren kedi ve çıkartma çalışmaları
-Genel ve detay

( ADIYAMAN -ÖZEL)- Yaramaz kedi önce jant arasına sonra otomobilin motoruna girdi ADIYAMAN

- Adıyaman’da, park halindeki bir otomobilin önce lastik jantı arasına daha sonra ise otomobilin motor kısmına giren yaramaz kedi, itfaiye ekiplerini dakikalarca uğraştırdı. Musalla Mahallesi TOKİ binaları yan tarafında park halinde bulunan Basri Akgün’e ait 40 NB 044 plakalı otomobilin tekerin jant bölümüne sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin girdiği yerden çıkması için ilk olarak tekere bir şişe su döktü. Su dökülmesine rağmen kedi girdiği yerden çıkmayınca bu defa otomobil sahibi çağrılarak otomobilin tekeri yerinden söküldü. Tekerin sökülmesiyle kedi bu defa otomobilin motor kısmına girdi. Motor kısmına giren kediye bu defa yeniden su döküldü. Dökülen suya aldırış etmeyen kediyi korkutmak amacıyla bu defa levye uzatıldı. Kendisine uzatılan levyeden korkmayan kediye bu defa su sıkıldı. Bir süre kendisine sıkılan suya aldırış etmeyen kedi, daha fazla dayanamayarak girdiği otomobilin motor kısmından çıktı. Her hangi bir yara almadan otomobilden çıkan kedi daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Sökülen otomobil lastiği itfaiye ekipleri ve otomobil sahibi tarafından yeniden takıldı.
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