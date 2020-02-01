Yaramaz güvercin önce ipliğe dolanıp Oltu çayına düştü sonra da ticari taksinin altına sıkıştı İzle

-taksinin altına bakılması

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Oltu İlçesi’nde ipliğe dolanıp Oltu çayına düşen iki güvercin duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Oltu ilçe merkezinde Atatürk caddesindeki köprünün başında iki yaban güvercini ipliğe dolaşmış vaziyette Oltu çayına düştüler. Hayvansever vatandaş Razi Pala beline halat bağlayarak sekiz metre yükseklikten aşağı inerek güvercinleri kurtardı. Güvercinlerin birisi su içerisinde boğularak ölürken diğeri ise taksi durağında karnı doyurulmak isterken kaçtı. Ticari taksinin altına kaçarak sıkışan güvercini kurtarmak için bu kez taksi sanayiye götürülüp altı sökülerek güvercin kurtarılarak doğal hayatına salındı. Oltu Taksi durağındaki Taksici esnaflardan Gürkan Bulut, “Sabah iki güvercin bir birine dolaştı Oltu çayına düştü duyarı vatandaşlarımızdan Razi Pala beline ip halat bağladı aşağı indi birisi öldü birisini kurtardık bizde güvercini taksi durağına götürdük ısıttık karnı doyurmak için dışarı çıkardık taksinin altına girdi şuanda sanayiye getirdik. Taksinin alt muhafazasını söküyoruz güvercini çıkaralım” dedi.

Taksinin muhafazasının içersinden çıkarılan güvercin durağa getirilerek doğal yaşamına bırakıldı. Oltu taksi durağı esnaflarından Gencal Bulut, “Sabah iki güvercin Oltu çayının kenarına düştüler bunlar iple birbirine bağlanmış şekildeydi çırpınmaları sonucu suya düştüler suda çırpınırken birisi boğuldu diğerini iple aşağı asılarak çıkardık getirdik durağımıza durakta yem verdik özgürlüğüne bıraktık” dedi.

(DMA-AT)



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