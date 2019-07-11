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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Yaralıyı yağmurdan poşetle korudular

- Yaralıyı yağmurdan poşetle korudular

olay yeri

İlk Müdahale Devlet Hastanesi Bisiklet Sağlık Ekipleri Naylon Poşet 

-yaralının poşetle korunması

( BURSA )- Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana gelen kaza otomobil ile şarjlı bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı yağmurda ıslanmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından üstüne naylon poşet ve şemsiye tuttu. Edinilen bilgiye göre kaza Osmanbey Caddesinden meydana geldi. Nezir Y idaresindeki 16 KBY 75 plakalı otomobil ile Hasan H'nın kullandığı şarjlı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarjlı bisiklet sürücü düşerek yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise yaralıyı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Yerde yatan yaralı yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar yaralının üstünü naylon poşette kapatıl başına da şemsiye tuttular. Ambulans gelene kadar yaralı yalnız bırakmayan vatandaşların bu hareketi takdir topladı. Yaralı Hasan H daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kaçan sürücü ise trafik ekipleri tarafından kısa süre bulundu. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SD-
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