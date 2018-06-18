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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Yaralıyı ağabeyi sandı, başında dakikalarca ağladı Haberi

- Yaralıyı ağabeyi sandı, başında dakikalarca ağladı Haberi

-Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Bisiklet Sağlık Ekipleri 

--Diğer detaylar
--kadının ağlaması
--Diğer detaylar
--Ağlayan kadının komşusu ile röp

( SİVAS )- Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletliyi kanlar içerisinde yerde yattığını gören kadın ağabeyi zannettiği yaralanın başında dakikalarca ağladı. SİVAS

- Sivas'ta otomobilin çarptığı bisikletlinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören kadın ağabeyi zannettiği yaralının başında dakikalarca ağladı. Kaza saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 58 FP 370 plakalı otomobil ile bisiklet sürücüsü S.K.'ya (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı bisiklet sürücüsünü yerde kanlar içerisinde yatarken gören Gülkız T. ağabeyi zannettiği yaralının başında ağlamaya başladı.
Yaralanın başında ağlayan kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Vatandaşlar yerde yatan yaralının kadının ağabeyi olmadığını anlatmak için uzun süre dil döktü. Yaralanan bisiklet sürücüsü daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağlayan kadının yan komşusu olduğu söyleyen Serdar Göçmen,"Yan komşumuz kazayı gördükten sonra yaralıyı kendi akrabası sanıp ağladı. Daha sonra dolayısıyla akrabası olmadığını kendisine anlattık.Şuanda durumu iyi." dedi.
(OE-UY-
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