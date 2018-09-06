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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaralıların karaya çıkarılarak ambulansa bindirilme anı kamerada

Yaralıların karaya çıkarılarak ambulansa bindirilme anı kamerada

yaralıların ambulansa bindirilmesi

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-detay

( İSTANBUL ) -- Helikopter kazasında yaralananlar denizden böyle çıkarıldı İSTANBUL

- Bostancı Sahili açıklarında yaşanan helikopter kazasında yaralananların karaya çıkarılarak ambulansa alınma anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bostancı Sahili açıkların bir helikopter heniz bilinmeyen bir nedenden düştü. Kazada yaralanan 2 kişinin karaya çıkarılarak ambulansa bindirildiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 2 yaralının ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldığı anlar yer alıyor. (ÖY-
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