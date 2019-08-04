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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaralılara yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı Haberi

Yaralılara yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü, 6 yaralı Haberi

Ambulansın gidişi

Polis Hastane Jandarma Trafik Kazası Direksiyon 

-Kaza yerinden görüntü
-Minibüse çarpan otomobilden görüntü
-Şarampole yuvarlanan otomobilden görüntü
-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü
-Detaylar
-Yaralıdan görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobile yardım için duran minibüse arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. 2 ayrı kazanın meydana geldiği olayda 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Kastamonu Karayolu Çevri köprü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük’e seyreden Rıdvan Bahadır idaresindeki 07 E 3454 plakalı otomobil havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilde bulunan sürücü Rıdvan Bahadır ile yanında bulunan Bahattin Zeren, İbrahim Eken ve Hilmi Bilicen dışarı çıkarıldı. Bu sırada yine aynı istikamete gitmekte olan ve yardım için duran Celalettin Özbek idaresindeki 78 M 6114 minibüse, Hüseyin Akın idaresindeki 34 TK 1498 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Akın ile yanında bulunan Doğan Topaloğlu ve Yücel Kopal yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Doğal Topaloğlu, ekiplerin yardımları ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Doğan Topaloğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak Jandarma ve Trafik polisi ekipleri soruşturma başlattı. (YE-
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