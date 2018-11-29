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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaralılar yollara savruldu, yolcular sinir krizleri geçirdi... Van’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Yaralılar yollara savruldu, yolcular sinir krizleri geçirdi... Van’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı

Araçların çıkışı

Kırım Hatıra Fotoğrafı Uçak Kazası Tatbikat Yangına Müdahale 

- İtfaiye ekiplerin yangına müdahalesi
- Alevlerden görüntü
- Kazazedelerden görüntü
- Kazazedelerin olay yerinden tahliyesi
- Hatıra fotoğrafı çekimi

( VAN )- Ferit Melen Havalimanında yapılan tatbikatta 45 araç ve 200 personel görev aldı VAN

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Van Ferit Melen Havalimanında düzenlenen uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı. Van’da meydana gelebilecek uçak kazalarının etkilerini asgariye indirmek ve kurum kuruluşların operasyonel faaliyetlerinin test edilmesi amacıyla “Havalimanı Acil Durum Planı” kapsamında DHMİ Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü koordinesinde bir tatbikat düzenlendi.
Öngörülen senaryo gereği kaza kırıma uğrayan uçağa bölgede güvenlik tedbirleri alınarak, havalimanı ARFF ekiplerince müdahale edildi. Başarıyla tamamlanan tatbikatta, 12 kurum ve kuruluş, 45 araç ve 200 personel görev aldı. Olası bir kaza sonrası itfaiye ekiplerinin pistin en uzak noktasındaki enkaza 120 saniye içinde ulaşması gerektiğini ifade eden Van Ferit Melen Havalimanı Müdürü Hakan Şehribanoğlu, havalimanının bölgedeki önemli destinasyonlarından birine hizmet ettiğini belirtti.
Benzer tatbikatların önemine vurgu yapan Şehribanoğlu, “Olası kazalarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yeterliliğimizi ve kendimizi test etmemizi, kurum kuruluşun olası kazalarda vereceği desteğin görülmesini de sağlıyor. Bu olayların olmasını kesinlikle istemeyiz. Ancak her ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekir. Havalimanımızda 34 personel ve 9 araçtan oluşan bir itfaiye teşkilatımız, günün 24 saati nöbettedir” dedi.
Tatbikat sonunda Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, kurum amirleri ve tatbikata katılan personel hatıra fotoğrafı çektirdi. (YLM-MSA-Y)
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