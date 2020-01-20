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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralılar için Somali’ye giden uçak Ankara’dan havalandı

Yaralılar için Somali’ye giden uçak Ankara’dan havalandı

Uçak detay

( ANKARA ) ANKARA

Terör Saldırısı Başkent Saldırı 


- Somali’deki terör saldırısında yaralananları Türkiye’ye getirmek üzere Somali’nin başkenti Mogadişu’ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçak, saat 24.00’te Ankara’dan havalandı. Somali’deki terör saldırısında yaralananları Türkiye’ye getirmek üzere Somali’nin başkenti Mogadişu’ya uçacak olan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçak, saat 24.00’te Etimesgut/Ankara’dan havalandı.
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