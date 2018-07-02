Yaralı yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı - KARS
- Yaralı köpeğe müdahale edilmesi - İlimdar Civelek ve bir vatandaşın konuşması - Köpeğin karton kutuya koyulmasından görüntüler Kars 'ta yaralı yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı köpek yavrusuna duyarlı vatandaşlar sahip çıktı.Vatandaşlar, Halk Caddesinde ayağından yaralı bir yavru köpek olduğunu görerek, veteriner hekime haber verdi.Olay yerine gelen veteriner hekimin ilk müdahalesinin ardından yaralı yavru köpek, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.Hayvanseverlerden İlimdar Civelek, köpeğin ayağının kanadığını belirterek, "Hemen tampon yaptık ve veterinere haber verdik. Veteriner geldi, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra belediyemizin tahsis ettiği araçla Kars Kafkas Üniversitesi'ndeki merkeze gönderildi. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.