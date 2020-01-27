Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı

Yaralı yakınlarını bırakıp gazetecilere böyle saldırdı

Yaralıdan görüntü

Pazarcı Esnafı Çalışan Gazeteciler Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Gazetecilere saldıran şahıstan görüntü
-Şahsın konuşmaları ve vatandaşların araya girmesi
-Pazar yerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Yaralı yakınını bırakıp tekmeler savurdu ADIYAMAN

- Adıyaman’da semt pazarı içerisinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişiyi görüntülemeye çalışan gazeteciler, yaralı şahsın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Pazartesi Pazarının kurulduğu sokak içerisinde pazarcı esnafıyla bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından pazarcı esnaflarından Mehmet Çakmak isimli kişi bıçaklanarak yaralandı. Meydana gelen kavgayı görüntülemeye çalışan gazeteciler yaralı kişinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Muhabire saldıran yaralının yakınları tekmeler savurdu. Acısını unutup gazetecilere saldıran şahsı, polis ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı