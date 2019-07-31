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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı tilki tedavi altına alındı - BİTLİS

Yaralı tilki tedavi altına alındı - BİTLİS

- Yaralı tilki tedavi altına alındı - Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin görüntüsü - Yaralı tilkinin polikliniğe götürülmesi görüntüsü - Yaralı tilkinin tedavisinden görüntüler - Veteriner Hekim Sefer Durmuş'un konuşması - Detay görüntülerYaralı tilki tedavi altına alındıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yaralı bulunan tilki, tedavi altına alındı.Orman Şefliği ekiplerince ormanlık alanda yaralı bulunan tilki, Belediye Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Tilkinin burada veteriner hekimler tarafından tedavisi yapıldı.Veteriner Sefer Durmuş, yaptıkları muayenede hayvanın ayaklarını kullanamadığının belirlediklerini, röntgenin ardından tilkiyi tedavisi için Van'a göndereceklerini söyledi.

Merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de hayvanın hayatta kalması için gerekli her türlü müdahaleyi yapacaklarını ifade etti.

Röntgen Ormanlı Hayvan 

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