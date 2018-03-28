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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı teröristin ifadesi ile PKK'ya eleman kazandıran bir kişi operasyonla yakalandı İzle

Yaralı teröristin ifadesi ile PKK'ya eleman kazandıran bir kişi operasyonla yakalandı İzle

özel harekat ekiplerinin emniyet müdürlüğünden çıkışı

Hastane Akalan Emniyet Müdürlüğü Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-özel harekat ekiplerinin yolda araç içinde ilerlerken görüntüsü
-özel harekat ekiplerinin inşaata girmesi
-Zanlının yere yatırılması ve etkisiz hale getirilmesi
-zanlının hastaneye getirilmesi
-zanlının polis ekipleri eşliğinde hastaneden çıkarılması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Şemdinli'nin Ortaklar bölgesinde yaralı olarak yakalanan teröristin ifadesi sonrasında PKK/KCK'ya eleman kazandıran bir kişi düzenlenen operasyonla çalıştığı inşaatta yakalandı. 15 Mart 2018 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik Şemdinli/Ortaklar bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında yaralı olarak ele geçirilen Cudi Zagros(K) M.S.Ç. isimli örgüt mensubu ile yapılan mülakatta terör örgütüne 2014 yılı Eylül ayında B.S. isimli şahıs vasıtasıyla katıldığını söyledi.

Örgüte eleman kazandırdığı anlaşılan B.S. 2016 yılı içerisinde Van’ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütü adına tır kundaklama eylemlerine katıldığı, bir süre tutuklandığı ve halen yargılamasına devam edildiği belirlendi. B.S.’nin hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Kayseri Mobilyacılar Sitesi yakınlarında bir inşaatta işçi olarak çalıştığı belirlendi. Dün gece Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inşaata yapılan operasyon da B.S. yakalanarak gözaltına alındı.
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