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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı İzle

Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı İzle

-Olay yeri

Hastane Ambulans Helikopter Helikopter 

--Ambulans helikopterden indirilişi

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre ailesi birlikte İstanbul’dan tatil için Sivas’a gelen M.Ö.(51), Zara ilçesi Yukarıçamurcular köyü Keleşler mezrasında piknik yaparken düşerek ayağını kırdı. Düştüğü yerden ailesi tarafından çıkartılan M.Ö.’nün hastaneye ulaştırılabilmesi için 112’den yardım istendi. Sivas’tan havalanan ambulans helikopter, zorlu koşullara rağmen yaralı tatilciyi alarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine nakletti. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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