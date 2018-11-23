Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Yaralı sürücü kazma ile kurtarıldı

Yaralı sürücü kazma ile kurtarıldı

kaza yapan araç

İlk Müdahale Hastane Jandarma Beton Mikseri Direksiyon 

-ekiplerin müdahalesi
-kazma ile camın kırılması
-yaralının kurtarılarak hastaneye sevki

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle yol kenarına devrilen beton yüklü mikser içerisindeki yaralı sürücü itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kazma yardımıyla kurtarıldı. Kaza, Veletler köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip’ten Osmancık istikametine seyir halinde olan Mustafa Aydaş (34) yönetimindeki 34 FL 6686 plakalı beton mikseri Veletler köyü yakınlarında havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Araç içerinde sürücünün sıkıştığının belirtilmesi üzerine olay yerine İskilip Belediyesi ekipleri de sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık görevlileri seferber oldu. Can pazarının yaşandığı kazada itfaiye ekipleri beton mikserinin camını kazma ile kırarak yaralıyı araçtan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı