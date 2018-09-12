Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı Suriyeliyi 2 kilometre sırtında taşıyan polise ödül - HATAY

Yaralı Suriyeliyi 2 kilometre sırtında taşıyan polise ödül - HATAY

- Emniyet binasından detay - Belgelerin takdimi - Vali Ata'nın konuşması - Polis Memuru Kılıçarslan'ın konuşması Hatay Valisi Erdal Ata, sınır bölgesinde yaralı halde bulduğu kadını 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran polis memuru ve ekip arkadaşını ödüllendirdiHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır bölgesinde yaralı halde bulduğu Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran Başpolis Ömer Kılıçarslan ve ekip arkadaşına, Hatay Valisi Erdal Ata tarafından takdir belgesi verildi.
Vali Ata, Hatay İl Emniyet Müdürlüğündeki ödül programında, 4 Eylül'de sınırı yasa dışı yollarla geçerken yaralanan kadını sırtında taşıyarak ambulansa kadar götüren emniyet görevlilerini kutladığını belirtti.
Bu davranışın Türk polisinin ne kadar vefakar olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ata, "Bir taraftan asayiş ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve jandarmamız gece ve gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışırken, bir yandan da bu tür durumlara duyarsız kalmayıp örnek bir tutum sergilemişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.Ata, konuşmasının ardından Başpolis Ömer Kılıçarslan ve görev arkadaşı polis memuru Medet Yalçın Bakoğlu'na takdir belgelerini verdi.Başpolis Kılıçarslan da amirleri ve Vali Ata'ya teşekkürlerini sunarak, "Millet olarak hainlere cezasını en sert şekilde verirken, mazlumlara da merhametle yaklaşmasını bilen bir milletiz. Benim yerimde kim olsa o şekilde yaklaşacaktır. O günden bu yana çok güzel mesajlar aldım. " şeklinde konuştu.
Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten ile yetkililer katıldı.
- OlayGeçen hafta Suriye sınırındaki çığlık sesleri üzerine bölgeye giden Başpolis Kılıçarslan, Suriyeli bir kadını ayakları ve çeşitli yerlerinden yaralanmış şekilde 2 çocuğuyla yerde otururken bulmuştu.Durumu ambulans ve itfaiyeye bildiren Kılıçarslan, engebeli ve dağlık araziye araçların çıkamayacağını öngörerek kadını yaklaşık 2 kilometre sırtında taşıyıp en yakın yola gelen ambulansa ulaştırmıştı.Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, Kılıçarslan, engebeli arazide yaralı kadını sırtında taşırken, 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunun arkalarından geldiği anlar da kayıtlara yansımıştı.

Ev Arkadaşı Jandarma Polis Memuru Cep Telefonu Yaralı Kadın 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı