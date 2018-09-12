Yaralı su tavuğu tedavi altına alındı - HATAY

- Yaralı kuşun görüntüsü - Kuşu bulan vatandaşın konuşması - Kuşun yaralı kanadı - Kuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilmesiYaralı su tavuğu tedavi altına alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde yaralı bulunan su tavuğu tedavi altına alındı.İlk Kurşun Müzesi bahçesinde sabah saatlerinde çalışanlar tarafından yaralı bulunan su tavuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şube Şefliğine teslim edildi.Kanadında kırık olduğu tespit edilen kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.