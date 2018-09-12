Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı su tavuğu tedavi altına alındı - HATAY

Yaralı su tavuğu tedavi altına alındı - HATAY

- Yaralı kuşun görüntüsü - Kuşu bulan vatandaşın konuşması - Kuşun yaralı kanadı - Kuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilmesiYaralı su tavuğu tedavi altına alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde yaralı bulunan su tavuğu tedavi altına alındı.İlk Kurşun Müzesi bahçesinde sabah saatlerinde çalışanlar tarafından yaralı bulunan su tavuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şube Şefliğine teslim edildi.Kanadında kırık olduğu tespit edilen kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı