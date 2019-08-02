Yaralı sincap Tarsus Belediyesi tarafından koruma altına alındı

-Sincabı elinde tutan belediye görevlisinden görüntü

-Belediye görevlisinin açıklaması

-Sincabın belediye yetkilileri tarafından hayvan parkına götürülmesi

-Veterinerden görüntü

-Veterinerin sincabı alması

-Sincabın röntgeninin çekilmesi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan sincap, götürüldüğü Tarsus Hayvan Parkında tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen sincabın, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı bildirildi.

Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Topaklı Mahallesinde bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir sincap gördü. Sincabın yaralı olduğunu fark eden vatandaş, durumu Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı sincabı alarak tedavi edilmek üzere Hayvan Parkı veteriner hekimlerine teslim ettiler. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından röntgeni çekilen sincabın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Tedaviye alınan sincabın, iyileşmesinin ardından doğal hayata bırakılacağı belirtildi.

