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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yaralı saz delicesi koruma altına alındı - KONYA Haberi

Yaralı saz delicesi koruma altına alındı - KONYA Haberi

- Balıkçının saz delicesini milli parklar şefine teslim etmesi - Balıkçı İbrahim Erdoğan'ın konuşması - Milli parklar Şefi Mehmet Şener'in konuşması - Kuşun ayağındaki halkaYaralı saz delicesi koruma altına alındı - Konya 'da, Beyşehir Gölü kıyısında balıkçı tarafından yaralı halde bulunan saz delicesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde bir balıkçı tarafından yaralı halde bulunan saz delicesi tedavi altına alındı.Beyşehir Gölü kıyısındaki Çiftlik mahallesinde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan, sazlıklar arasında yaralı bir kuşun olduğunu fark etti.Erdoğan'ın durumu haber vermesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşun saz delicesi olduğunu belirledi.Yaralı kuş, veterinere götürüldü.Balıkçı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı olduğu için uçamayan kuşun sağ ayağında bir halka olduğunu gördüğünü anlattı.Yetkililer gelinceye kadar kuşu tavuk eti ile beslediğini anlatan Erdoğan, "Uçamıyordu, yaralı olduğunu anlayınca yakaladım. Durumu yetkililere bildirdim. Sağ ayağındaki halkayı söylediğimizde ise doğa dernekleri tarafından takip edilen bir kuş türü olabileceğini söylediler." dedi.
Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener de saz delicesinin Beyşehir Gölü çevresinde yaşam süren kuşlardan biri olduğunu belirterek, "Bulduktan sonra sahip çıkarak besleyen, bize haber veren İbrahim Erdoğan'a bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim." dedi.
Yaralı kuşun, tedavi ve bakım sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Bild Doğal Yaşam Alanı Irak 

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