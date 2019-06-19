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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar - YOZGAT

Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar - YOZGAT

- Yaralı şahin yavrusundan görüntü - Yaralı şahini besleyen vatandaş ile röpYaralı şahin yavrusuna sahip çıktılarYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta bir vatandaşın doğada yaralı halde bulduğu şahin yavrusu tedavi altına alındı.İş yerinde 3 gündür şahin yavrusunu besleyen ve tedavisini yapan Ethem Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahin yavrusunu doğaya salınması için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğini söyledi.

Şahin yavrusunu arkadaşının yaralı olarak bulup kendisine getirdiğini ifade eden Baştürk, "Geldiğinde çok bitkindi, bir şey yemiyordu. Elimizle besledik, şimdi durumu iyi. Doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdim, gelip alacaklar." dedi.

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